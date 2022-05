De politie heeft een tiental tips binnengekregen naar aanleiding van een getuigenoproep in een deepfakevideo die zondagavond werd gepubliceerd. In de video is Sedar Soares te zien, die in 2003 op dertienjarige leeftijd werd gedood.

Soares roept in de video 'zelf' getuigen op om zich te melden. De oproep moet een doorbraak brengen in de zaak die al negentien jaar onopgelost is.

Die leidde in minder dan een dag tijd al tot een tiental tips. De politie zegt erg blij te zijn met de tips en zegt ze te zullen onderzoeken.

"Hoe meer aandacht voor de zaak, hoe meer kans dat we de juiste mensen bereiken die informatie hebben. Want uiteindelijk gaat het allemaal om het oplossen van de zaak. Uiteindelijk zou het ultieme succes zijn als we de nabestaanden duidelijkheid kunnen geven en de zaak kunnen oplossen", aldus een woordvoerder van de politie.

Deepfakes werden nooit eerder gebruikt voor getuigenoproep

De deepfakevideo van Soares werd getoond in de WNL-documentaire Spreek! Nu!. Volgens WNL is de oproep van Soares een wereldprimeur. Niet eerder werden deepfakes gebruikt om een getuigenoproep te doen.

De zaak kwam eerder deze week weer in het nieuws toen bekend werd dat het coldcaseteam ervan uitgaat dat de jongen per ongeluk het slachtoffer werd van een zogenoemde ripdeal, een criminele transactie waarbij een van de partijen beroofd wordt door de andere.

Soares was met vriendjes sneeuwballen aan het gooien bij een Rotterdams metrostation toen hij werd doodgeschoten. Lang werd gedacht dat hij werd doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid. De politie is na nieuw onderzoek tot andere inzichten gekomen. "De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was."

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel spraken we van tientallen tips. Dit bleek - vanwege onjuist verstrekte informatie - om een tiental tips te gaan. Het is inmiddels aangepast.