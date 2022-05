Het apenpokkenvirus is tot nu toe bij zes mensen in Nederland vastgesteld, zo maakt het RIVM maandag bekend. Zaterdag bevestigde het instituut al twee apenpokkengevallen.

Tot nu toe zijn alle mensen die besmet zijn geraakt met het apenpokkenvirus mannen die seks hebben met mannen. Een deel van de mannen is bij het Darklands Festival in België geweest, dat eerder al werd aangemerkt als mogelijke brandhaard. Darklands is een groot fetisjfestival en vond plaats in Antwerpen van 4 tot 9 mei.

Het RIVM benadrukt dat het apenpokkenvirus zich niet alleen verspreidt via seksueel contact en dat niet alleen de homogemeenschap te maken heeft met het virus. Het instituut blijft nieuwe mogelijke gevallen samen met het Erasmus MC analyseren. Het aantal gevallen kan dus nog oplopen.

De GGD vraagt iedereen die in contact is geweest met een besmette persoon om drie weken in quarantaine te gaan. Ook Duitsland, waar tot nu toe vier besmettingen zijn vastgesteld, overweegt zo'n soort maatregel. Gezondheidsminister Karl Lauterbach zei maandag dat de overheid misschien dinsdag al met aanbevelingen komt. Lauterbach noemde het isoleren van contactpersonen en het vaccineren van risicogroepen als mogelijkheid.

De ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Zij kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, opgezwollen lymfeklieren en vermoeidheid. Er is op dit moment nog niet veel bekend over hoe besmettelijk apenpokken zijn. Wel vindt de besmetting meestal plaats via ademhalingsdruppels en nauw contact.