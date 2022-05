In de nacht van zondag op maandag is aan de Haven in Ridderkerk een man om het leven gekomen bij een aanrijding door een vrachtwagen. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De beveiliging van het terrein aan de Haven in Ridderkerk meldde rond 2.30 uur dat er drie mannen gesignaleerd waren. Ze bevonden zich tussen containers op het terrein.

Nadat de politie was gealarmeerd, vluchtte het drietal weg. Tijdens deze vluchtpoging werd één van de drie mannen aangereden door een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse.

Later werd er 27-jarige man uit Heeze aangehouden. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van het incident. De derde verdachte wordt nog gezocht.