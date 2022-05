De dag start droog met wat zon. Voor maandagmiddag heeft het KNMI code geel uitgegeven in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Aan het eind van de middag en begin van de avond kunnen daar enkele stevige onweersbuien voorkomen, waarschuwt het weerinstituut.

De waarschuwing geldt van 17.00 tot 22.00 uur in Limburg en Noord-Brabant, en later op de avond in Gelderland en Overijssel.

Tijdens de buien is er kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Daardoor kunnen buitenactiviteiten en het verkeer hinder ondervinden.

In het noordoosten en oosten blijft het waarschijnlijke tot de avond droog. Voor de buien uit wordt het tussen de 20 en 24 graden. De komende dagen zal het minder warm zijn en vallen verspreid over het land een aantal buien.

