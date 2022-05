Het KNMI heeft voor maandagmiddag code geel uitgegeven in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Aan het eind van de middag en begin van de avond kunnen daar enkele stevige onweersbuien voorkomen, waarschuwt het weerinstituut.

De waarschuwing geldt van 17.00 tot 22.00 uur in Limburg en Noord-Brabant, en later op de avond in Gelderland en Overijssel.

Tijdens de buien is er kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Daardoor kunnen buitenactiviteiten en het verkeer hinder ondervinden.

Vrijdag kregen de provincies ook al te maken met onweersbuien. Die waren in Limburg zo zwaar dat het KNMI code oranje uitgaf. In het dorp Beek waaiden daken van huizen, vermoedelijk door een valwind. Op meerdere plekken waaiden bomen om en liepen woningen schade op.