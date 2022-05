Nadat de enkele mistbanken van vanochtend zijn opgelost, is er veel ruimte voor zon. Er ontstaan wel enkele stapelwolken, maar het blijft verder droog.

Er staat weinig wind en in de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 24 graden. Ook in de avond blijft het redelijk warm.

Vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Maandag trekken stevige buien over het land met lokaal onweer. In het noordoosten en oosten is het nog lange tijd droog met zon. Het wordt 20 tot 23 graden.

In de dagen daarna neemt de temperatuur af en de kans op regen toe.

