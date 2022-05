Bij een verkeersongeluk op de Utrechtseweg in IJsselstein is zaterdagavond een 29-jarige man om het leven gekomen. Ook zijn er drie mensen gewond geraakt.

Bij de aanrijding in de Utrechtse plaats waren vier auto's betrokken, meldt de politie. Er wordt nog gezocht naar de bestuurder van een blauwe auto. Dat voertuig is op camerabeelden in de buurt te zien. De politie wil graag met de bestuurder praten omdat deze persoon het ongeluk mogelijk heeft gezien.

Het dodelijke slachtoffer was een van de vier bestuurders en kwam uit IJsselstein. De gewonden zijn twee vrouwen van 47 en 21 uit Zaltbommel en een 24-jarige man uit Vianen. De vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de man kon ter plekke behandeld worden.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.