Twintig mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval met een tractor en een platte kar in het Overijsselse Losser. Vier van hen zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zestien andere personen zijn met eigen vervoer naar het ziekenhuis of de huisartsenpost gegaan, meldt de politie. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Op de kar stonden leden van de lokale voetbalclub KVV Losser. Ze maakten een rondrit door het dorp om een kampioensfeest te vieren. Door nog onbekende oorzaak kantelde de kar, voortgetrokken door een tractor, omstreeks 20.30 uur op de Havezatensingel.

De politie heeft niets bekendgemaakt over de ernst van de verwondingen. Volgens regionale media gaat het om onder meer botbreuken.

Meerdere ambulances, waaronder ziekenwagens uit Duitsland, en een traumahelikopter rukten uit vanwege het ongeval. Mensen werd opgeroepen weg te blijven van de Havezatensingel en hulpdiensten de ruimte te geven. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Losser is geschrokken. In een verklaring bedankt hij de hulpdiensten die hebben geholpen. "We leven enorm mee met de gewonden, hun families, de clubleden en andere betrokkenen", zegt hij. "Onze eerste zorg gaat uit naar de jongeren die het ongeluk hebben meegemaakt. Zij worden opgevangen en waar nodig verzorgd."

De voetbalclub bevestigde zaterdagavond op sociale media dat enkele leden gewond zijn geraakt. "Gelukkig kunnen we meedelen dat de meeste leden inmiddels samen met ons in de kantine zitten. Er zijn helaas ook een paar leden naar het ziekenhuis gegaan en ze worden daar goed verzorgd. Wij leven met hen en hun families mee en wensen ze veel beterschap!"