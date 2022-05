Hulpdiensten zijn zaterdagavond massaal uitgerukt na een ongeval met een tractor en een platte kar in het Overijsselse Losser. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Om hoeveel mensen het gaat en wat de aard is van het letsel van de slachtoffers, is nog niet bekend.

Tubantia meldt op basis van de brandweer dat het om ongeveer vijftien gewonden gaat. Volgens RTV Oost zijn zeker zeven mensen met ambulances afgevoerd en worden meerdere slachtoffers nog behandeld op straat.

Volgens beide media stond een lokaal voetbalteam dat kampioen was geworden op de kar toen die om nog onbekende oorzaak kantelde. De kar werd voortgetrokken door een tractor.

Een politiewoordvoerder kon zaterdagavond laat tegenover NU.nl nog niet zeggen hoeveel slachtoffers er zijn en of het inderdaad om een voetbalteam gaat.

Meerdere ambulances, waaronder ziekenwagens uit Duitsland, en een traumahelikopter rukten uit vanwege het ongeval. De politie heeft mensen gevraagd om weg te blijven van de Havezatensingel in Losser, waar het ongeval omstreeks 20.30 uur gebeurde, en hulpdiensten de ruimte te geven.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.