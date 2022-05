Een arrestatieteam van de politie heeft zaterdagavond een persoon aangehouden na een melding van een verdacht persoon met een wapen in een trein op station Leiden Centraal. Tijdens de actie werden de perrons tijdelijk ontruimd. Er is geen wapen aangetroffen bij de verdachte en het treinverkeer is inmiddels hervat.

Op het station waren volgens regionale media veel politieagenten aanwezig. Volgens Omroep West kwam het arrestatieteam in actie bij een trein op perron 5b. Ook hing er een politiehelikopter boven het station.

Het treinverkeer rond Leiden werd even na 20.00 uur stilgelegd, maar rond 21.00 uur zijn de treinen weer gaan rijden, meldt een woordvoerder van de NS. De treinen die naar Leiden onderweg waren, werden tijdelijk stilgezet, waarna ze na ongeveer een uur weer door konden rijden.