Bij het vermoeden dat iemand het apenpokkenvirus bij zich draagt, moeten artsen dat verplicht melden aan het RIVM. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. Wereldwijd heeft wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag 92 besmettingen geregistreerd.

"Zo houden we goed zicht op de verspreiding en kunnen we snel genoeg actie ondernemen", onderbouwt Kuipers de meldplicht. Zaterdag is het tweede geval van het apenpokkenvirus in Nederland bevestigd door het RIVM.

Het apenpokkenvirus is op advies van het RIVM aangemerkt als A-ziekte. Dat houdt in dat besmettingen of vermoedens daarvan direct moeten worden gemeld.

De tweede positieve testuitslag kwam zaterdag binnen, nadat vrijdag ook al iemand het virus onder de leden bleek te hebben. Het RIVM geeft geen informatie over beide patiënten.

De WHO heeft 92 gevallen van het apenpokkenvirus geregistreerd in zeker twaalf landen waar de ziekte niet endemisch is, meldt persbureau Reuters. De organisatie onderzoekt nog 28 mogelijke besmettingen.

Spanje onderzoekt verspreiding via Pride-festival

De Spaanse autoriteiten onderzoeken of het apenpokkenvirus zich mogelijk via een Pride-festival op het toeristische eiland Gran Canaria heeft verspreid, bericht de Spaanse krant El País.

Het populaire homofestival Maspalomas Gay Pride werd tussen 5 en 15 mei door zo'n 80.000 mensen uit Spanje en het buitenland bezocht. Een man uit Madrid, een man uit Italië en een man van Tenerife testten positief op het virus nadat ze het festival hadden bezocht.

In heel Spanje zijn tot nu toe dertig besmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn 23 "verdachte gevallen" bekend.

Symptomen zijn onder meer uitslag en rillingen, vaccin is beschikbaar

Apenpokken komen normaal alleen in Centraal- en West-Afrika voor. Het virus is in 1958 voor het eerst aangetroffen bij apen. De verschijnselen lijken op een besmetting met de verdwenen ziekte pokken.

Mensen die besmet zijn met apenpokken krijgen uitslag die meestal in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat. Andere symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van de ziekte.

Er bestaat een vaccin tegen het apenpokkenvirus. Dat kan volgens het RIVM in de eerste dagen na een (mogelijke) besmetting gebruikt worden. Het vaccin kan ook ingezet worden om te voorkomen dat mensen besmet raken. Het middel is beschikbaar in Europa.

In Nederland werd tot 1974 gevaccineerd tegen de ziekte pokken. Het is de verwachting dat mensen die destijds zijn ingeënt, daar zelfs na al die jaren nog steeds door beschermd zijn.