Een 43-jarige man is vrijdagavond overleden door een auto-ongeluk na een politieachtervolging in de buurt van Emmen, meldt de politie zaterdag. De man botste op de N381 tegen de auto van een 61-jarige vrouw. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man had even daarvoor meerdere stoptekens van de politie genegeerd.

Vanwege het opvallende rijgedrag van de bestuurder op de N34 ter hoogte van Erm wilde de politie hem controleren. Toen dat na meerdere stoptekens niet lukte, blokkeerde een agent de bestuurder door de politiewagen voor de auto te plaatsen. Daarop keerde de man om en reed hij weg. Vervolgens ontstond de "korte politieachtervolging", aldus de politie.

Op de de N381 ter hoogte van Erm botste de man frontaal op een andere auto, waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld. Hij overleed uiteindelijk ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrouw in het andere voertuig moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd.

Vanwege de politieachtervolging doet de Rijksrecherche onderzoek naar het ongeluk. De dienst, die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie (OM), wordt ook ingezet voor onderzoek naar incidenten waarbij mensen ernstig gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben.