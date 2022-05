Zaterdag kunnen er in het noorden en oosten eerst nog wat buien voorkomen, maar geleidelijk wordt het bijna overal droog. Het wordt 17 tot 22 graden.

In de loop van de dag zijn er nog steeds wat wolkenvelden, maar ook de zon laat zich nu en dan zien. Het is op veruit de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het westen en is matig van kracht.

's Avonds is het helder en droog. De wind neemt af in kracht en het koelt af naar 6 tot 9 graden.

