Een groep van ongeveer honderd asielzoekers blijft twee nachten langer in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Ze waren overgebracht vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en zouden zaterdag uit de noodopvang vertrekken, maar er is nog geen nieuwe plek voor ze.

Volgens de gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, kunnen de asielzoekers nu tot maandagmiddag in de Hunsowhal blijven. Daarna moeten ze weg zijn. De opvang is verlengd "op dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)".

Burgemeester Jan Seton zegt op de site van de gemeente Borger-Odoorn: "Door de noodopvang in de Hunsowhal nog met maximaal twee dagen te verlengen, bieden wij het COA de ruimte om vervolgopvang te kunnen regelen voor deze vluchtelingen. Daarnaast geeft dit de vluchtelingen zelf ook een rustmoment in de onzekere situatie dat zij nog geen verblijfplaats voor langere tijd hebben."

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waarvandaan de groep asielzoekers kwam, moet de laatste tijd vaak alarm slaan omdat ze de grote instroom van vluchtelingen niet aan kunnen. Zo moesten vorige week mensen nog enige tijd buiten slapen, omdat er geen plek meer was. Die mensen mochten uiteindelijk overnachten in wachtruimtes van het centrum.

Daarbovenop komt nog dat vluchtelingen voor wie geen plaats meer is in Ter Apel de laatste tijd soms niet naar een andere opvanglocatie kunnen, omdat er geen vervoer voor hen is. Donderdag is voorkomen dat vluchtelingen op stoelen moesten slapen in het aanmeldcentrum. Zij konden naar het Brabantse Budel en het Drentse Vledder.