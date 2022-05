Een zeventienjarig meisje is vrijdag bij een beroving met een mes in haar schouder gestoken in Hilversum. Twee omstanders hebben de 37-jarige dader snel overmeesterd, meldt de politie.

Aanvankelijk zei de politie dat het slachtoffer in de Havenstraat door de dader op een fiets van achter werd aangevallen. Maar na onderzoek bleek dat het meisje met haar fiets stond te wachten bij een stoplicht aan de Brinkweg, toen zij door een man in haar schouder werd gestoken een mes.

Het zeventienjarige meisje raakte lichtgewond. De dader ging er met haar tas vandoor.

Twee getuigen gingen achter de man aan en overmeesterden hem tot hij kon worden ingerekend door agenten. De politie prijst het snelle optreden van de omstanders.

Het incident leidt in Hilversum tot extra consternatie, omdat afgelopen zondag een persoon het leven verloor bij een andere steekpartij. De politie heeft in die zaak een verdachte aangehouden.