Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van een groot aantal bedreigingen die ze vorige week kreeg vanwege de huldiging van Ajax. Het ging daarbij om doodsbedreigingen en bedreigingen van verkrachting

Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. In een toelichting bij AT5 zei Halsema vrijdag niet alleen doodsbedreigingen te hebben ontvangen, maar ook seksuele bedreigingen. "Dus bedreiging van verkrachting", aldus de burgemeester.

De gemeente Amsterdam maakte vorige week voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van Ajax bekend dat een huldiging in de openbare ruimte, zoals het Museumplein, niet mogelijk was. De reden was een groot landelijk tekort aan beveiligers, waardoor de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Na het bekendmaken van dit bericht werd Halsema naar eigen zeggen "bedolven" onder dreigementen. Via sociale media deed ze een dringende oproep aan iedereen om zich in te houden.

Ajax werd vorige week woensdag voor de 36e keer landskampioen. Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) werden de Amsterdammers gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.