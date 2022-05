Zeker één persoon in Nederland heeft de apenpokken, meldt het RIVM vrijdag. Het instituut verwacht dat meer mensen met het apenpokkenvirus besmet kunnen zijn geraakt.

Eerder vandaag maakte het RIVM bekend dat er in Nederland mogelijk enkele gevallen van de apenpokken zijn. Er werden monsters onderzocht in een laboratorium. Daarvan is nu dus de uitslag bekend.

"Zoals verwacht is het eerste geval van apenpokken nu ook in Nederland vastgesteld. Er volgen er ongetwijfeld meer. Wij nemen dit uiterst serieus, daarom is het goed dat het RIVM het virus monitort en ook nauw contact heeft met de buitenlandse collega's", twitterde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid over de besmetting.

Een woordvoerder van het RIVM vertelde eerder aan NU.nl dat het apenpokkenvirus zich iets anders lijkt te gedragen dan gewoonlijk. "Eerder bleef zo'n ziekte beperkt tot bijvoorbeeld een persoon en zijn gezin, maar nu is er ook transmissie naar anderen."

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand anders heeft besmet.

Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. Er zijn besmettingen vastgesteld in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Over besmettelijkheid apenpokken weinig bekend

Over de besmettelijkheid van apenpokken is nu nog lastig een uitspraak te doen, vertelde de woordvoerder van het RIVM. Wel verloopt de ziekte bij de meeste mensen vrij mild.

Besmetting vindt meestal plaats via ademhalingsdruppels, maar ook door nauw huidcontact tijdens bijvoorbeeld seks.

Mensen kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Blijf thuis als je denkt de apenpokken te hebben

De besmettelijkheid zit volgens de woordvoerder vooral in de blaasjes die zieke mensen kunnen krijgen. Goede handhygiëne is belangrijk om verspreiding tegen te gaan. Het RIVM adviseert mensen die plekjes krijgen en het niet vertrouwen thuis te blijven en naar de huisarts of een soapoli (een polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen) te gaan.

De algemene vaccinatie tegen pokken geeft ook bescherming tegen de apenpokken. Maar of zo'n vaccin wordt ingezet, is nog niet zeker, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. "Dat zou kunnen. Maar voor de duidelijkheid, zover zijn we nog niet. We willen eerst het probleem weten. We willen weten wat vanuit het buitenland de risico's zijn op overdracht."

Dat zo'n vaccinatiebeleid er op enig moment komt, sluit hij niet uit. "In ieder geval hebben we er desnoods de vaccins voor", aldus de RIVM-baas tegen RTL Nieuws.

Veel besmettingen door seksueel contact

De woordvoerder van het RIVM vertelt dat het ziektebeeld bij de huidige uitbraak ook iets anders dan gebruikelijk lijkt te zijn. De meeste plekjes die besmette mensen ontwikkelen, zitten rond de anus en de geslachtsdelen.

Een aanzienlijk deel van de wereldwijde infecties in mei vond plaats via seksueel contact. In de meeste gevallen gebeurde dit tijdens seks tussen mannen, maar in het buitenland zijn ook vrouwen besmet geraakt. Mogelijk is dit beeld iets vertekend doordat mannen zich wellicht eerder laten testen.

Volgens Van Dissel gaat het bij de apenpokken niet om een geslachtsziekte. "Het is geen klassieke soa", aldus de RIVM-baas tegen RTL Nieuws.

Het virus heeft zich mogelijk verspreid via het internationale fetisjfestival Darklands dat eerder deze maand in Antwerpen werd gehouden. De Belgische gezondheidsdienst heeft drie besmettingen herleid tot Darklands, meldt de organisatie op de website. Het evenement is ook populair bij Nederlanders.

De overheid heeft de organisatie gevraagd de duizenden bezoekers te informeren over de besmettingen. Zo vragen ze om nog steeds waakzaam te zijn, omdat de incubatieperiode tot 21 dagen kan duren. Wie symptomen of een vermoeden heeft, moet zo snel mogelijk medische hulp zoeken. Volgens de organisatie van Darklands is er reden om aan te nemen dat het apenpokkenvirus werd binnengebracht door festivalbezoekers uit het buitenland.