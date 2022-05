De code oranje die het KNMI vrijdagmiddag afgaf voor Limburg, is voorbij. Wel geldt er de komende uren nog code geel wegens onweersbuien en harde windstoten in de provincie, evenals in Noord-Brabant en Gelderland.

Door de harde wind zijn in enkele dorpen rond Sittard en Geleen daken van huizen gewaaid en bomen omgevallen. In het dorp Beek staat een huis op instorten nadat het dak van de woning waaide. Volgens De Limburger gebeurde dat vermoedelijk door een valwind, waarbij een grote hoeveelheid koude lucht ineens omlaag stort.

In Beek werd ook een auto geraakt door een omgevallen schoorsteen. Meerdere bomen raakten ontworteld en zorgden voor schade aan woningen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Bij de hulpdiensten kwamen volgens de woordvoerder in korte tijd honderden meldingen binnen. De brandweer uit heel Zuid-Limburg schiet te hulp om de ergste schade op te ruimen en erger te voorkomen. Met behulp van drones wordt in beeld gebracht waar de grootste schade is in de regio, meldt de veiligheidsregio.

Het KNMI had code oranje afgekondigd wegens de kans op grote hagelstenen en windstoten van 90 tot ruim 100 kilometer per uur. In een paar uur tijd kon net zoveel regen vallen als normaal in de hele maand. Daardoor moest rekening worden gehouden met veel wateroverlast.

Aan het einde van de middag trekken de buien weg naar Duitsland, verwacht het KNMI. Door het verwachte noodweer werden preventief scholen gesloten en treinen geschrapt. Zo reden er geen intercity's tussen Sittard en Heerlen. De stoptreinen bleven wel rijden.