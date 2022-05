Uit documenten die donderdag door minister-president Mark Rutte zijn vrijgegeven, blijkt dat op zijn ministerie wordt geworsteld met het archiveren van berichten en e-mails. Door het grote verloop van personeel en het gebruiksonvriendelijke computersysteem is de animo om stukken te archiveren niet groot. "De weg is er wel, maar de wil ontbreekt."

Op het ministerie van Algemene Zaken bestaan al langere tijd zorgen over de archivering van e-mails en berichten, zo blijkt uit een donderdag door premier Mark Rutte vrijgegeven document. Het stuk werd gedeeld op verzoek van de Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging). Donderdag moest Rutte zich in de Kamer verantwoorden omdat bekend was geworden dat hij jarenlang dagelijks sms-berichten heeft verwijderd.

Uit het vrijgegeven document blijkt dat op het ministerie zorgen bestaan over de archivering van sms- en WhatsApp-berichten, die op grond van de Archiefwet moeten worden bewaard. Op dit moment wordt gewerkt met een verouderd, gebruiksonvriendelijk systeem. Er is een nieuw systeem in aantocht, waarmee "het gebruikersvriendelijk exporteren van berichtenreeksen" mogelijk wordt.

Uit de stukken blijkt verder dat het als een risico wordt gezien dat medewerkers op het ministerie de archivering van berichten "niet de aandacht geven die het verdient". Dat zou komen doordat er "een papieren richtlijn is zonder consequenties". Er wordt geadviseerd om de plicht de berichten te archiveren op het bewustzijn van medewerkers "te blijven drukken".

Na de harde conclusies van de parlementaire-onderzoekscommissie naar het toeslagenschandaal beloofde het kabinet meer openheid. Om hieraan uitvoering te geven werd in januari van dit jaar door het Rijk het programma Open op Orde gestart. Onderdeel hiervan was de mail- en webarchivering; het bewustzijn van het belang hiervan moet worden vergroot.

'Uitvoering projecten niet gedragen door organisatie'

De invoering van de nieuwe archivering brengt volgens de vrijgegeven documenten risico's met zich mee, omdat "de uitvoer van projecten niet wordt gedragen door de organisatie" en Open op Orde zou kunnen worden gezien als "weer een programma over een repeterend onderwerp".

Geadviseerd wordt dat "bestuur en middenmanagment" hun commitment moeten geven. Ook wordt de campagne Goed Bewaard gestart. In het kader van die campagne wordt bij het ministerie van Algemene Zaken een quiz georganiseerd, zo blijkt uit de stukken.

Ook zijn medewerkers geïnterviewd over het onderwerp. "Dit heeft het bewustzijn en daarmee vakmanschap van alle medewerkers naar een hoger niveau getild." Op het ministerie wordt gestreefd naar een "algeheel afdoend bewustzijn over het belang van archivering", waarvoor trainingen worden georganiseerd en "regelmatig berichten op intranet" worden geplaatst.

Er moet structureel aandacht komen voor archivering

Toch blijven risico's bestaan, zo blijkt uit de documenten. Door het verloop van personeel "kost het moeite" om het bewustzijn en expertiseniveau te handhaven. En omdat gebruikers het huidige archiveringssysteem als gebruiksonvriendelijk ervaren, is er "wel een weg maar geen wil". Het is daarom nodig extra mensen in te huren om iedereen bij de les te houden. Daarnaast moet er volgens de opstellers van het rapport structureel aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Na afloop van het Kamerdebat van donderdag over de verdwenen sms'jes van Rutte liet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed weten op eigen initiatief onderzoek te gaan doen naar de archiefvorming bij het ministerie van Algemene Zaken. Dat doet de inspectie naar aanleiding van de "de informatie die de afgelopen dagen bekend is geworden".

Op initiatief van Omtzigt wordt binnenkort een hoorzitting over de kwestie gehouden. Hij nodigt dan ook de onderzoekers van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uit. "Zij kunnen dan zelf komen uitleggen hoe het ervoor staat met de archieven bij het ministerie van Rutte en bij andere ministeries", zegt Omtzigt tegen NU.nl.