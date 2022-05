Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag code oranje afgekondigd in Zuid-Limburg. Het weerinstituut waarschuwt voor de kans op grote hagelstenen en windstoten van 90 tot ruim 100 kilometer per uur. Wegens het verwachte noodweer zijn scholen gesloten en treinen geschrapt.

Omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag kunnen schade veroorzaken, aldus het KNMI. In een paar uur tijd wordt net zo veel regen verwacht als normaal in de hele maand valt. Daardoor moet rekening worden gehouden met veel wateroverlast.

Rijkswaterstaat wijst er ook op dat het verkeer veel hinder kan ondervinden. Wegens het noodweer past NS de dienstregeling aan. Er rijden geen intercity's tussen Sittard en Heerlen. De stoptreinen blijven wel rijden. "De storm kan mogelijk voor nog meer hinder zorgen", aldus de vervoerder. Eindhoven Airport zegt dat reizigers rekening moeten houden met kans op vertraging of annulering van hun vlucht.

Scholen in Limburg geven hun leerlingen vandaag eerder vrij in verband met het aangekondigde noodweer, meldt De Limburger. De GGD sluit verschillende locaties.

De code oranje voor Limburg geldt van 13.00 tot 16.00 uur. Aan het einde van de middag trekken de buien weg naar Duitsland.

Code geel voor Noord-Brabant en Gelderland

Rond het middaguur trekken forse regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Regionaal kan daarbij in korte tijd veel regen vallen. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Hoe zuidelijker, hoe natter het wordt. In het zuidoosten, vooral in Limburg, kunnen de buien volgens Weerplaza het hevigst uitpakken. Groningen en het Waddengebied lijken de dans wat regen betreft aardig te ontspringen.

Verder is de kans op zware of zeer zware valwinden vrijdag aanzienlijk. Volgens Weerplaza is er in het zuidoosten van het land zelfs een kleine kans op een zwakke tornado.