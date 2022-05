Vandaag kan Nederland zich opnieuw opmaken voor een aantal pittige onweersbuien. Vooral in het zuiden, midden en oosten kan regionaal veel regen vallen en in het zuidoosten, met name Limburg, is kans op zeer felle buien met hagel en zeer zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

De dag begint droog en de zon laat zich op veel plaatsen nog een tijdje zien. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en tegen het middaguur trekken de eerste buien vanuit België het land in.

In de middag trekken forse regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Regionaal kan daarbij veel regen vallen. Ook is er kans op hagel en (zeer) zware windstoten van ruim 100 km/uur. Dit geldt voor het zuidoosten en vooral voor de provincie Limburg. De temperatuur daalt in de middag en komt tegen het eind van de middag uit op zo'n 14 graden aan zee tot 19 graden in Oost-Nederland.

In de loop van de avond trekken de laatste buien via het oosten en noordoosten weg en wordt het weer overal droog. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar een graad of 10.

