Nederland komt steeds meer tot stilstand als het om sportbeoefening gaat. Daarbij heeft corona zijn weerslag gehad op de sportbeoefening in ons land. Met name de lockdown in het afgelopen najaar hakte erin, blijkt uit cijfers die NOC*NSF vrijdag heeft vrijgegeven.

In de totale afname spelen de lockdowns tijdens de coronapandemie een grote rol. Maar waar bij de eerste lockdown in 2020 Nederlanders die wel bleven sporten dat zelfs vaker deden, daalde in de tweede en derde lockdown ook de sportfrequentie onder deze sporters. Die ging van gemiddeld 9,6 keer per maand in 2019, naar 8,2 keer per maand twee jaar later.

De afname deed zich met name voor bij de jeugd van 5 tot en met 18 jaar. Waar in het coronavrije 2019 nog 78 procent van de jeugd aan sport deed, daalde dat een jaar later naar 68 procent, terwijl in 2021 nog maar 65 procent op een of andere manier sportief bezig was.

"We zien een enorme beweegachterstand", zegt Van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Uit de cijfers blijkt dat de weg terug omhoog helaas nog niet is ingezet. Vooral het effect op de sportdeelname van jongeren is zorgwekkend. Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis."

Vooral de binnensport kreeg grote klappen te verduren. Zij kregen in tijden van lockdowns te maken met dichte sporthallen. In twee jaar tijd verdwenen er 1,8 miljoen binnensporters van de radar. Ook hier is de jeugd de grootste groep afhakers met een daling van 15 procent in twee jaar.

Wandelen is naast fietsen de enige sport in de top 10 die sinds corona een groei heeft doorgemaakt. Specifiek bij de jeugd bleef voetbal de grootste sport. Zwemmen kreeg, net als in 2020, de grootste verliezen te verwerken.

Het aantal leden van sportbonden - niet per se beoefenaars maar ook bijvoorbeeld coaches - steeg bij volwassenen met 66.000. Bij de jeugd was er een kleine afname: 10.000. Voetbalbond KNVB bleef veruit de grootste met 1,16 miljoen leden, gevolgd door Sportvisserij Nederland (595.000) en tennisbond KNLTB (576.000).