De politie heeft in een bos bij Sittard het stoffelijk overschot van een negentienjarige man uit de Limburgse stad aangetroffen. De politie heeft een sterk vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volgens de politie is de man woensdagavond 11 mei aan de Ligne in Sittard voor het laatst in leven gezien. Hij fietste toen rond op een zwarte herenfiets.

Dinsdag riep de politie mensen op naar de vermiste man uit te kijken en werden foto's van hem gepubliceerd. Donderdag werd zijn lichaam nabij de wijk De Kollenberg in Sittard gevonden.

De politie verwacht vrijdag meer informatie bekend te kunnen maken.