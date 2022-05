Door het slechte weer plus een seinstoring bij Amsterdam Muiderpoort rijden in grote delen van het land vanavond minder treinen dan normaal. Op meerdere trajecten rond Arnhem, Utrecht, Amersfoort en Amsterdam zijn verstoringen. Dat komt doordat bomen op het spoor zijn gevallen, en door blikseminslagen, zegt een woordvoerder van NS tegen NU.nl. Het bedrijf zet geen bussen in.

De seinstoring bij Amsterdam komt niet door het weer en wordt vannacht opgelost. De rest van de avond rijden door de storing twee treinen tussen Amsterdam en Utrecht, terwijl dit normaal zes treinen zijn.

Bij Utrecht zijn de problemen door het weer het grootst, zegt de woordvoerder. "Daar staan veel treinen stil, waardoor andere treinen Utrecht niet in kunnen. Daardoor hebben we verschillende treinen moeten schrappen op verschillende trajecten." Treinen en perrons zijn door de problemen drukker dan normaal.

NS zet geen bussen in, omdat daarvoor te weinig bussen zijn. "In een intercity kunnen duizend mensen, en in een bus vijftig. Dat lost het probleem niet op met zoveel storingen", zegt de woordvoerder.

Voor de zuidelijke en oostelijke provincies gold donderdag code oranje door het weer. Onweersbuien trokken door het land en de wind bereikte snelheden boven 100 kilometer per uur.

NS verwacht dat vanaf acht uur de dienstregeling weer volledig kan worden opgestart, maar reizigers moeten nog de hele avond in heel Nederland rekening houden met vertraging. "We adviseren daarom om goed de reisplanner in de gaten te houden voor je op reis gaat", aldus de woordvoerder.