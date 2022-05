De vermindering van de vele honderden smaakstoffen voor elektronische sigaretten naar slechts 23 gaat volgens het RIVM niet ver genoeg. Uit nader onderzoek blijkt dat 7 van die 23 smaken de gezondheid kunnen schaden en daarom ook verboden moeten worden.

Twee van die zeven stoffen kunnen kankerverwekkend zijn. En door een ander stofje kunnen mensen een allergische reactie krijgen, zegt het instituut. Bij de overige zestien is het niet duidelijk of er gezondheidsschade kan ontstaan.

Een woordvoerder van het instituut zegt dat die overige smaken misschien ook verboden moeten worden, omdat dus niet zeker is of ze schadelijk zijn. "Maar een andere optie is om ze wel toe te laten, zodat dit product beschikbaar blijft om rokers te helpen met roken te stoppen."

De overheid nam eerder al het RIVM-advies over om elektronische sigaretten aan banden te leggen. Het is vooralsnog de bedoeling dat straks alleen 23 smaakstoffen die naar tabak smaken nog zijn toegestaan. Zoete smaakjes en menthol zijn vanaf 1 juli verboden om te voorkomen dat e-sigaretten te aantrekkelijk te worden.

Esigbond, de branchevereniging voor winkeliers die e-sigaretten verkopen, zegt dat gebruikers hun e-sigaretten gaan inruilen voor sigaretten als smaakjes worden verboden. De bond waarschuwt ook voor illegale handel.