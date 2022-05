Een 28-jarige man die eind vorig jaar in het Noord-Hollandse Oudkarspel een dodelijke aanrijding veroorzaakte, had bijna viermaal meer alcohol op dan toegestaan. Dat bleek donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak bij de rechtbank in Alkmaar. Bij het ongeluk werd een fietser dodelijk verwond en liepen drie anderen ernstig letsel op.

Het ongeval vond plaats plaats in de late namiddag van 12 december 2021. Op de Voorburggracht in Oudkarspel, een langgerekt dorp, raakte de bestuurder bij een inhaalmanoeuvre een groep fietsers. Vier van hen raakten ernstig gewond.

Enkele dagen later overleed een van de slachtoffers (20) in het ziekenhuis. De bestuurder reed na het ongeval door, maar werd later opgespoord.

Tegen de politie verklaarde hij dat hij met een paar vrienden had gekeken naar de Formule 1-race waarin Max Verstappen wereldkampioen werd. Daarna was hij met zijn "dronken kop" naar huis gereden, met zijn jongere neefje naast zich in de auto.

Toen hij onderweg iets raakte, schrok hij en reed door, vertelde hij. Thuis parkeerde hij zijn auto in de garage en liep hij samen met zijn vriendin een rondje met de hond. Haar vertelde hij niets.

Verzoek tot onderzoek afgewezen

Tegen de rechtbank zei de verdachte de gebeurtenissen "verschrikkelijk" te vinden voor de slachtoffers en met name voor de nabestaanden. "Ik heb er geen woorden voor. Als ik zie wat voor impact dit al op mijn leven heeft, kan ik me alleen maar proberen voor te stellen hoe erg dit voor hen moet zijn."

Zijn raadsvrouw vroeg de rechtbank een gedragsdeskundige aan te stellen voor onderzoek naar de man, die volgens zijn eigen psycholoog aan een vorm van geheugenverlies lijdt. Ook wilde ze laten onderzoeken of haar cliënt volledig toerekeningsvatbaar was toen hij na de aanrijding doorreed. De rechtbank wees dat verzoek af. Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk dient.