In Gelderland en Overijssel gold donderdagmiddag urenlang code oranje wegens zware onweersbuien. Eerder op de dag gaf het KNMI om dezelfde reden ook code oranje af voor Noord-Brabant en Limburg. In al deze provincies geldt inmiddels code geel. Vrijdag zijn er in het zuidoosten opnieuw zeer zware windstoten en is er volgens Weerplaza zelfs een kleine kans op een lokale tornado.

In Gelderland en Overijssel was er donderdag kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur, forse hagel en veel regen in korte tijd. Op sommige plekken kon de neerslag wateroverlast veroorzaken.

Loenen is zo goed als onbereikbaar, doordat er rond het Gelderse dorp tientallen bomen op de wegen zijn gevallen. Daar hebben ook Apeldoorn en Beekbergen last van. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De brandweer probeert de wegen zo snel mogelijk weer vrij te maken.

Op meerdere treintrajecten in Gelderland rijden geen treinen, omdat er bomen op het spoor liggen. De NS meldt dat er tussen Arnhem en Nijmegen geen treinen rijden als gevolg van een blikseminslag.

Donderdagochtend was in het hele land code geel van kracht vanwege onweersbuien. In Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben stortbuien al geleid tot kleine incidenten, zoals enkele ondergelopen kelders en stilstaand water op daken.

Uit het oosten van Noord-Brabant kwamen meldingen over stormschade en verloren ladingen op de weg, aldus de politie. Rijkswaterstaat roept automobilisten op voorzichtig te rijden vanwege het noodweer.

De komende uren trekt een gebied met regen- en onweersbuien vanuit het zuidwesten richting het noordoosten over het land. De buien kunnen plaatselijk gepaard gaan met stevige hagel en bliksem.

De hulpdiensten in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg hebben het druk met wateroverlast als gevolg van zware regen- en onweersbuien Foto: ANP

Vrijdag kans op tornado in zuidoosten

De kans op zware of zeer zware valwinden is vrijdag aanzienlijk. Volgens Weerplaza is er dan zelfs een kleine kans op een zwakke tornado in het zuidoosten van het land.

Met windsnelheden van 100 tot 120 kilometer per uur is er vrijdag hoe dan ook risico op schade en gevaar door omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag. Het KNMI waarschuwt dat deelnemers aan het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden.