De politie heeft dinsdag een 47-jarige gevangenisbewaker opgepakt op verdenking van het seksueel misbruiken van drie vrouwelijke gevangenen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van de Volkskrant en De Telegraaf. Het misbruik zou tussen 2010 en 2016 hebben plaatsgevonden in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis.

De vrouw die het recentst aangifte heeft gedaan, durfde dat pas te doen nadat ze was vrijgekomen. Haar advocaat Johan Oosterhagen vertelt aan de kranten dat hij vervolgens op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) meldingen over seksueel misbruik in de gevangenis opvroeg. Daaruit bleek dat er al meerdere meldingen waren binnengekomen.

Volgens de Volkskrant beschuldigden zeker vier vrouwen de man van een zedenmisdrijf. In de periode van 2010 tot 2017 zijn meerdere interne onderzoeken naar de bewaker uitgevoerd, maar deze werden niet met elkaar in verband gebracht.

Na de aangifte van de vrouw heeft de politie de andere vrouwen ook benaderd, van wie er drie hebben verklaard seksueel te zijn misbruikt door de man. "Het lijkt erop dat de meldingen van de kwetsbare vrouwen destijds niet serieus zijn genomen", zegt Oosterhagen tegen de krant.

De woordvoerder van het OM zegt dat er nu geen aanwijzingen zijn dat er meer slachtoffers zijn. "Maar als die signalen komen, dan nemen we dat uiteraard mee in het onderzoek."

De man is door de gevangenisdirectie geschorst in afwachting van het politieonderzoek, zegt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). "Vanwege het lopende politieonderzoek kan ik verder geen uitspraken doen. We kunnen alleen bevestigen dat de penitentiaire-inrichtingsmedewerker door de politie is aangehouden."