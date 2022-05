De dertienjarige Sedar Soares werd in 2003 vermoedelijk doodgeschoten omdat hij toevallig in de buurt van een zogenoemde ripdeal sneeuwballen aan het gooien was. Dat vermoedt het coldcaseteam van de politie Rotterdam dat in 2020 het onderzoek naar zijn dood heropende.

Soares werd op 1 februari 2003 doodgeschoten toen hij met vrienden sneeuwballen gooide van het parkeerdek bij het Rotterdamse metrostation Slinge. Lang werd gedacht dat de jongen was doodgeschoten omdat hij sneeuwballen gooide naar een automobilist.

In april 2004 werd Gerald H. opgepakt in de zaak. H. werd in 2005 door de rechtbank in Rotterdam tot vijftien jaar cel veroordeeld, maar werd vervolgens door het gerechtshof en de Hoge Raad vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Getuigen trokken tijdens het hoger beroep onverwacht hun verklaring in.

Een coldcaseteam van de politie Rotterdam heropende het onderzoek naar de dood van Soares in februari 2020. Nu gaat het coldcaseteam uit van het scenario dat Sedar het toevallige en volstrekt onschuldige slachtoffer is geworden van een ripdeal die zich zou hebben afgespeeld bij het metrostation. Een ripdeal is een criminele transactie waarbij een van de partijen beroofd wordt door de andere.

"De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was", laat het coldcaseteam weten.

Omdat de politie nu uitgaat van andere omstandigheden rond de dood van Soares, wil het coldcaseteam opnieuw met getuigen in contact komen. De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam heeft de beloning voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak onlangs verhoogd naar 40.000 euro.