Het is donderdag opnieuw broeierig en drukkend warm, maar er zijn ook stevige buien. Aan het begin van de dag trekken buien vanuit het zuidwesten over het land. Het kan daarbij onweren en even flink plenzen.

Daarna is het tijdelijk wat droger, maar boven land kan het in de middag opnieuw behoorlijk regenen. Deze buien pakken zwaarder uit met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Lokaal kan er ook wateroverlast zijn.

Aan zee is het een graad of 23 en langs de oostgrens stijgt de temperatuur voor de buien uit tot een graad of 30. Er waait daarbij een matige wind uit het zuidwesten. In de avond verdwijnen de buien.