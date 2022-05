De Brabantse gemeente Roosendaal vangt vijftig asielzoekers op die anders de komende nacht op een stoel in Ter Apel moesten doorbrengen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond. Het is niet duidelijk of daardoor alle overige asielzoekers in Ter Apel een bed hebben.

In de opvanglocatie in het Groningse dorp is geen plaats meer, zei het COA eerder op de dag. Ook waren er geen bussen beschikbaar om ze naar crisisnoodopvanglocaties elders in het land te brengen.

Door problemen op het spoor in Noord-Nederland waren er al extra bussen in gebruik. Ook zijn er veel bussen onderweg met schoolreisjes, kreeg het COA te horen. Daardoor dreigde voor tientallen asielzoekers een nacht op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Roosendaal heeft nu op eigen initiatief een bus naar het hoge noorden gestuurd. "Als wij eerder op de dag de beschikking hadden gehad over bussen, waren zij eerder naar Roosendaal verhuisd", verzekert een COA-woordvoerder.

Ook het Gelderse Beuningen vangt vijftig asielzoekers uit Ter Apel op in een noodopvanglocatie.

De opvanglocatie in Ter Apel, waar plek is voor tweeduizend asielzoekers, moet de laatste tijd vaak alarm slaan vanwege capaciteitsnood. Zo moesten vorige week mensen nog enige tijd buiten slapen, omdat er geen plek meer was. Ook die mensen mochten uiteindelijk overnachten in de wachtruimtes van het centrum.