De opvanglocatie Ter Apel zit opnieuw vol, zo laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond weten. Tientallen asielzoekers moeten de aankomende nacht doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zo laat een woordvoerder weten.

Het COA zegt dat in de opvanglocatie in Ter Apel geen plaats meer is. Er zouden tevens geen bussen beschikbaar zijn om vluchtelingen naar een crisisnoodopvanglocatie elders in het land te brengen.

Er is nog wel vervoer gevonden voor vijftig asielzoekers die in een noodopvanglocatie in het Gelderse Beuningen gaan slapen. Als zich woensdagavond nog meer asielzoekers melden in Ter Apel, zullen die ook ondergebracht worden in de wachtruimte van de IND.

Ter Apel, waar plek is voor tweeduizend asielzoekers, moet de laatste tijd vaak alarm slaan vanwege capaciteitsnood. Zo moesten vorige week mensen nog enige tijd buiten slapen, omdat er geen plek meer was. Ook die mensen mochten uiteindelijk overnachten in wachtruimtes van het centrum.