In het Limburgse dorp Arcen steeg de temperatuur om 15.10 uur naar 30,1 graden. Daarmee is 18 mei de eerste lokale tropische dag van het jaar, schrijft Weerplaza. Mogelijk volgen later op de dag meer plaatsen in het oosten en zuidoosten van het land.

In Twente is woensdag een temperatuur van 28,4 graden gemeten, waarmee het warmterecord eerder op de dag werd verbroken. Het oude record was 27,9 graden en werd in 1918 gemeten in Maastricht.

Het is nog niet officieel de warmste 18 mei in Nederland ooit. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt woensdag nog stijgen naar 26,4 graden. Het is onwaarschijnlijk dat dat nog gebeurt; rond 13.00 uur was het 23,2 graden in De Bilt.

Donderdag wordt het opnieuw een warme dag met landinwaarts temperaturen van 26 tot 29 graden en in het westen 20 tot 25 graden. Het wordt dan broeierig warm met een mix van zon, onweersbuien en wolkenvelden. Het record voor 19 mei in Nederland staat op 30,4 graden. In De Bilt staat het record op 27,5 graden.

Vrijdag is opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien en met 19 tot 23 graden is het opnieuw warm. In het weekend wisselen zon, wolken en een paar buien elkaar af. De middagtemperatuur daalt naar 17 tot 21 graden, maar dat zijn gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar.