Het hof in Den Bosch heeft woensdag een achttienjarige man veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het vermoorden van zijn ex-vriendin, de vijftienjarige Megan uit Breda. Hij heeft de gevangenisstraf al uitgezeten en wordt direct in een gesloten inrichting geplaatst om behandeld te kunnen worden.

Op 19 augustus 2019 stak de toen zestienjarige jongen zijn ex-vriendin dood in het huis van haar moeder. Megan was om het leven gebracht met 35 messteken.

Het hof veroordeelde de man tot dezelfde straf als de rechtbank in januari 2021. In het jeugdstrafrecht is twee jaar jeugddetentie de maximale straf.

De rechtbank achtte moord niet bewezen, maar het hof wel. Het hof zegt dat hij vooraf in notities op zijn telefoon een plan had gemaakt om het meisje te doden. Bovendien wilde zij liever op school afspreken, maar wilde hij haar alleen bij haar thuis ontmoeten.

De man verklaarde ook dat hij het mes altijd bij zich had, maar dat is volgens het hof niet waar. In de notities op zijn telefoon stond dat hij het steekwapen niet moest vergeten. Ook was het mes volgens het hof veel te groot en onhandig om altijd mee te nemen.

Aangezien de man ten tijde van de moord zestien jaar oud was, had hij in theorie volgens het volwassenenrecht veroordeeld kunnen worden. Maar het hof heeft geluisterd naar deskundigen die adviseren het jongerenstrafrecht toe te passen omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.