Het KNMI geeft donderdag code geel af voor het hele land vanwege onweersbuien. In de middag worden de zwaarste buien verwacht en vooral in het oosten kan het flink waaien, regenen en hagelen. Deelnemers aan het verkeer en buitenactiviteiten moeten rekening houden met ongemak.

Donderdag kunnen er in de ochtend al stevige onweersbuien voorkomen, maar het zwaartepunt ligt in de middag. Vooral in het oosten is er dan kans op windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd.

Het verkeer en deelnemers aan buitenactiviteiten kunnen hier last van hebben, aldus het KNMI. Het instituut adviseert om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen.

Verwacht wordt dat de onweersbuien donderdagavond naar Duitsland wegtrekken.