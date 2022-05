Twee Belgische F-16's hebben dinsdag een vrachtvliegtuig vanuit China onderschept in het Nederlandse luchtruim en begeleid naar de luchthaven van Luik. De reden was een bommelding, die later vals bleek te zijn. Dat liet Christian Delcourt, de woordvoerder van Luchthaven Luik, weten.

Nederland en België nemen de bewaking van het luchtruim afwisselend voor een aantal maanden op zich. Hiervoor staan permanent twee jachtvliegtuigen klaar.

De twee Belgische F-16's stegen dinsdagavond op, op vraag van de Nederlandse luchtgevechtsleiding. Ze onderschepten het cargovliegtuig in het Nederlandse luchtruim en begeleidden het naar Luik. Dat was de eindbestemming van het toestel, meldde het ministerie van Defensie. Het ging om een toestel van luchtvaartmaatschappij Air China Cargo.

Er was een bommelding voor de Boeing 777, maar de melding bleek achteraf vals te zijn, meldde de woordvoerder van Luchthaven Luik. Het toestel landde na 20.00 uur zonder problemen in Luik.

In verband met de landing waren verschillende hangars van de luchthaven ontruimd. De woordvoerder van de luchthaven zegt dat de luchtvaartmaatschappij zelf de melding deed. Dat gebeurde na geruchten van bedreigingen tegen andere Chinese vliegtuigen op sociale media.

De F-16's vlogen in Nederland sneller dan het geluid waardoor er mogelijk een doffe knal was te horen.