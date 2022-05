Woensdag schijnt de zon overdag flink en de temperaturen lopen hoog op. In de middag wordt het met 22 tot 29 graden zomers warm, terwijl lokaal een tropische 30 graden mogelijk is.

In de ochtend zijn er flinke perioden met zon en is het overal droog. De temperaturen lopen al snel op. Er staat een zwakke wind die in de middag naar het westen draait.

Naast de zon zijn ook stapelwolken te zien. In het oosten van het land kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

's Avonds blijft het nog lang warm. Alleen langs de kust koelt het wat af.

In de nacht van woensdag op donderdag koelt het maar langzaam af naar 13 tot 17 graden. Later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en kunnen er in de westelijke delen van het land een paar buien overtrekken.

