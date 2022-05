De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft vrijdag in een pand in Halderberge (Noord-Brabant) minstens duizend muizen aangetroffen. Er werden ook andere dieren aangetroffen in de verwaarloosde woning.

Een gedeelte van de muizen zat in kooien en plastic dozen, maar de meerderheid liep vrij rond in de woning. De bewoonster van het huis had ooit enkele muizen in huis gehaald, maar die plantten zich in een razend tempo voort.

In de kooien trof de inspectiedienst ook nog andere dieren aan, zoals duiven, parkieten, een konijn, een haan en een kleine hoeveelheid ratten. De woning was volgens een woordvoerder ernstig vervuild en er hing een "penetrante ammoniaklucht".

"Bij binnenkomst werden we overlopen door muizen. Sommige muizen zaten in kooien met parkieten", aldus de woordvoerder. De LID heeft de dozen en kooien, met daarin ruim 450 muizen en andere dieren, in beslag genomen.

De muizen die losliepen, zitten nog in het pand. Volgens de LID is het aan de gemeente om zich over de woning te ontfermen. De wijkagent is op de hoogte gebracht van de zorgelijke situatie op het adres.