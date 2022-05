Prinsjesdag vindt dit jaar plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat heeft de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, dinsdag bekendgemaakt in gesprek met het AD.

De laatste jaren vond Prinsjesdag plaats in de Grote Kerk in Den Haag. Normaliter leest koning Willem-Alexander zijn troonrede voor in de Ridderzaal. Door de coronapandemie moest echter worden uitgeweken naar een ruimere locatie, zodat gasten afstand konden houden.

De komende jaren is de Ridderzaal geen optie, omdat het Binnenhof wordt verbouwd.

Dit jaar vindt Prinsjesdag naar verwachting zonder coronamaatregelen plaats. Bruijn zegt tegen het AD dat dit jaar een "feestelijke" en "volwaardigere editie" van Prinsjesdag op de agenda staat.

Daarom is de keuze gevallen op de Koninklijke Schouwburg, legt hij uit. "Het is de beste plek met uitstraling om de feestelijke sfeer van Prinsjesdag terug te brengen", beweert Bruijn.

Volgens de Eerste Kamervoorzitter kunnen dit jaar zeker achthonderd gasten getuige zijn van de troonrede. Daarin onthult koning Willem-Alexander de plannen van de regering.

Prinsjesdag wordt traditioneel gevierd op de derde dinsdag van september. Het is uitzonderlijk dat het niet op het Binnenhof plaatsvindt. Door de coronapandemie werd voor het eerst sinds 1904 uitgeweken naar een andere locatie, met uitzondering van de jaren dat Nederland werd bezet door nazi-Duitsland.