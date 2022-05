Het versterken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied verloopt nog altijd traag. Het kabinet start in vier dorpen met een crisisaanpak, maar het is niet duidelijk hoe de totale versterkingsoperatie versneld kan worden.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) erkent dat er te weinig vooruitgang wordt geboekt en dat inwoners te lang moeten wachten op duidelijkheid. Hij noemt de verschillen in hulp tussen kleine gemeenschappen "niet uit te leggen".

In de gemeente Eemsdelta, waar de meeste aardbevingen plaatsvinden, wordt in vier dorpen begonnen met een zogenoemde dorpenaanpak. Daarbij worden de dorpen in het geheel versterkt, in plaats van afzonderlijke woningen. In Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens wordt de versterkingsoperatie versneld afgerond.

Het kabinet hoopte vorig jaar met een zogenoemde typologieaanpak het proces al te versnellen. Daarmee zouden huizen in het Groningse aardbevingsgebied sneller beoordeeld moeten worden. Dat heeft tot op heden niet het beoogde effect gehad.

Eind 2021 concludeerde de Nationale ombudsman dat de aanpak van het kabinet nog steeds onvoldoende was en dat "het fundament van vertrouwen steeds verder scheurt". Dat werd versterkt door het feit dat er veel misging bij de subsidieregeling voor gedupeerde Groningers.

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen zei afgelopen december dat de versterkingsoperatie in het huidige tempo zeker niet voor 2028 afgerond is.