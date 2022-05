De politie heeft maandag een verdachte gehoord over de mogelijke mishandeling van de overleden profvoetballer Jody Lukoki. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf.

De profvoetballer overleed vorige week. Of dat het gevolg is van de mishandeling, die een week eerder plaatsvond, wordt nog onderzocht.

De man mocht na verhoor weer gaan, laat de politie weten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Volgens De Telegraaf is de verdachte MMA-vechter Victor 'Tigri' K. uit Almere. Hij zou aanwezig zijn geweest in de woning in Almere waar de mogelijke mishandeling plaatsvond. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen en zegt dat er deze week nog meer getuigen en mogelijke verdachten worden gehoord.