De politie heeft maandag een verdachte gehoord over de mogelijke mishandeling van de onlangs overleden profvoetballer Jody Lukoki. Dat bevestigt een woordvoerder van politie Midden-Nederland dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf.

De profvoetballer overleed vorige week. Of dat het gevolg is van de mishandeling die een week eerder plaatsvond, wordt nog onderzocht.

De man mocht na het verhoor weer gaan, laat de politie weten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Volgens De Telegraaf is de verdachte MMA-vechter Victor 'Tigri' K. uit Almere. Hij zou aanwezig zijn geweest in de woning in Almere waar de mogelijke mishandeling plaatsvond.

Advocaat spreekt van storm in een glas water

K.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers laat aan NU.nl weten dat zijn cliënt is gehoord, maar spreekt van een "storm in een glas water". "De politie weet ook dat Lukoki niet is overleden als gevolg van de mishandeling, maar aan de gevolgen van een bacteriële infectie", aldus de raadsman.

De verdachte was in Almere en toen hij buiten hoorde dat familieleden met elkaar aan het bekvechten waren, heeft hij een paar "corrigerende tikken" uitgedeeld, zegt zijn advocaat. "Na verhoor is hij ook direct heengezonden."

K. was ooit in beeld voor de moord op Esther Paul, die in 2017 in het Veluwemeer werd gevonden. Hij werd echter binnen twee weken vrijgelaten, omdat er geen bewijs voor zijn betrokkenheid was.