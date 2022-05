Burgemeester Pieter Paans (CDA) van de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard vertrekt vanwege een voorval dat "is ervaren als grensoverschrijdend". Dat schrijft Paans maandag in een verklaring op de website van de gemeente.

"Mijn bestuursstijl van grote toegankelijkheid en nabijheid, met alle goede intenties van dien, heeft onlangs geleid tot een intern voorval dat maakt dat ik de benodigde distantie, die wordt gevraagd van een burgemeester, onvoldoende heb gewaarborgd. Dit is ervaren als grensoverschrijdend en dat betreur ik zeer", aldus Paans.

Paans ziet hierdoor geen andere optie dan te vertrekken als burgemeester, schrijft hij. Het is niet duidelijk wat er precies is voorgevallen.

Hij heeft de commissaris van de Koning en de gemeenteraad van Krimpenerwaard ingelicht over zijn vertrek. Paans werd pas op 20 januari van dit jaar geïnstalleerd als burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente. Daarvoor was hij wethouder in Papendrecht en Cromstrijen.

Het is nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden.