De vader van de vorig jaar in Amsterdam doodgeschoten Ayla Mintjes heeft maandag in de rechtbank van Amsterdam een indrukwekkende slachtofferverklaring afgelegd in de strafzaak tegen drie verdachten. Exact een jaar geleden werd zijn dochter onder vuur genomen toen twee schutters het op crimineel Anis B. hadden gemunt.

Midden in de nacht van 16 op 17 mei werd de vader van Mintjes wakker van de deurbel. Een agent in uniform vertelde hem dat zijn dochter slachtoffer was geworden van een geweldsincident en dat het er slecht uitzag.

In het ziekenhuis werd hij samen met zijn ex-vrouw opgevangen door personeel en kwam de mededeling dat de 27-jarige vrouw niet meer te redden was. "We konden nog net afscheid nemen", aldus haar vader. Mintjes had dusdanig veel bloed verloren dat ze niet meer te redden was.

"Nooit gedacht dat ik als vader de begrafenis van mijn kind moest verzorgen", vertelde de vader. De begrafenis was onder politiebewaking omdat werd gevreesd voor een nieuwe aanslagpoging op B., die er uiteindelijk voor koos om niet bij de uitvaart aanwezig te zijn.

Crimineel B. al veel langer doelwit

Er werd al maandenlang op crimineel B. gejaagd. Een eerdere liquidatiepoging kon nog worden verijdeld. De man had een relatie met Mintjes en samen verlieten zij in mei vorig jaar het appartement van de vrouw op de Maassluisstraat in Amsterdam. De Mercedes werd vrijwel direct onder vuur genomen en een kogel trof Mintjes dodelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn Samuel Y. (21), Renato F. (35), en Jeremia T. (22) verantwoordelijk voor het overlijden van de vrouw. Belangrijkste bewijs zijn de brandwonden die alle drie de mannen hadden toen zij werden aangehouden.

Y. was dusdanig gewond aan zijn benen dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn verwondingen komen overeen met die op beelden van het in brand steken van de Volkswagen Caddy, waarin de daders na het schietincident waren gevlucht. Daarop is te zien dat de broek van een van de mannen in brand staat, en ook is er ijzig gegil te horen. Y. zelf deed er het zwijgen toe.

F. en T. kwamen wel met een uitleg. Eerstgenoemde zei dat hij al in de buurt was van de plek waar de Caddy arriveerde. Hij had geld gekregen om een voertuig op te halen en toen hij in de buurt kwam van de Volkswagen, sprongen daar plots twee mannen uit en vloog de auto even later in brand.

T. verklaarde zijn wonden als gevolg van een ongeluk met kokend water. Met de dood van Mintjes had hij naar eigen zeggen niks te maken.

Verhoor verloopt moeizaam door irritatie bij verdachten

Veel meer wilden de mannen niet vertellen in een moeizaam lopend verhoor door de rechtbank. F. en T. reageerden veelal geïrriteerd op verduidelijkingsvragen. "Ik voel me een beetje een papegaai", aldus F. Het getuigde volgens de man maar van weinig respect.

Op vragen van het OM, dat dinsdag de strafeis zal uitspreken, wilden ze niet reageren.

De nabestaanden zagen het gelaten aan. "Ze hebben hun en ons leven letterlijk verknald", aldus de vader.