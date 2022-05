Dertien agenten die vorig jaar in Broek in Waterland op overvallers van een waardetransport schoten, worden hiervoor niet vervolgd. Ze deden dat uit noodweer en om de verdachten aan te kunnen houden, concludeert het Openbaar Ministerie Noord-Holland maandag na onderzoek.

Door de schoten kwam een van de verdachten, een 47-jarige Fransman, om het leven. Twee anderen raakten gewond.

De overval op het waardetransport gebeurde op 19 mei vorig jaar bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Meerdere overvallers met bivakmutsen schoten hierbij met automatische vuurwapens.

Na de overval vluchtten de daders met een miljoenenbuit richting het nabijgelegen dorp Broek in Waterland, achtervolgd door de politie. Zes overvallers werden hierbij aangehouden. Daarna zijn in onder andere België en Frankrijk nog meer verdachten gearresteerd. In april hield de politie een tiende verdachte aan in Frankrijk.