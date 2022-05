In Delft en Roosendaal worden binnenkort ook tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers geopend. Het is voor het eerst in tien jaar dat in beide gemeenten asielzoekers worden opgevangen.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waren Delft, Roosendaal en Westland "tot voor kort" de drie gemeenten die de afgelopen tien jaar geen asielopvang hebben gehad. Dat is binnenkort dus alleen nog de gemeente Westland.

In Roosendaal gaat het om vijftig asielzoekers die maximaal drie maanden opgevangen kunnen worden. De opvanglocatie moet nog ingericht worden.

"We doen dit om Ter Apel te ontlasten", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Daarnaast zijn we ook al langere tijd met het COA in gesprek over langdurige opvang."

Aanmeldcentrum Ter Apel geregeld overvol

Het gebrek aan opvangplaatsen leidde de laatste tijd geregeld tot problemen in Ter Apel, waar vluchtelingen zich moeten aanmelden voor de asielprocedure.

In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen, maar er zijn daar geregeld te weinig slaapplekken. Oorzaak is de slechte doorstroming in het asielproces. Statushouders krijgen door het woningtekort lang niet altijd een huis toegewezen en blijven daardoor in een asielzoekerscentrum wonen. Daarnaast willen andere gemeenten Ter Apel ook niet altijd te hulp schieten als de opvang daar vol is.

Vorige week dreigden tientallen asielzoekers op een grasveld voor het aanmeldcentrum van het COA te moeten slapen. Op het laatste moment kregen de vluchtelingen toch een plek in een van de kantoren op het terrein en konden ze de nacht op stoelen doorbrengen.

Het COA voert met meerdere gemeenten gesprekken om een extra aanmeldcentrum te vestigen, maar het wil niet zeggen met welke plaatsen.