Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen van dertig jaar geëist tegen drie mannen die in mei vorig jaar Ayla Mintjes zouden hebben doodgeschoten. Doelwit was haar criminele vriend Anis B. De man zat naast het slachtoffer toen hun voertuig in Amsterdam onder vuur werd genomen, maar overleefde de aanslag.

Exact een jaar geleden overleed de 27-jarige vrouw aan haar verwondingen toen de Mercedes waar zij in reed op 16 mei werd beschoten. Er werden 36 kogels afgevuurd, waarvan één Mintjes dodelijk trof.

Het schietincident was een gevolg van een maandenlange jacht op crimineel B., met wie Mintjes een relatie had. De man kreeg in maart 2021 te horen dat hij op een dodenlijst stond en ook Mintjes wist van die dreiging.

Volgens het OM zijn Samuel Y. (21), Renato F. (35) en Jeremia T. verantwoordelijk voor de dood van de vrouw. F. was bestuurder van de Volkswagen Caddy die op de fatale dag schutters Y. en T. afleverde voor de woning van Mintjes aan de Maassluisstraat in Amsterdam.

Verdachten liepen brandwonden op

Na het afvuren van de kogels, waarvan één in een appartement 800 meter verderop werd gevonden, vluchtten de mannen in de Caddy. Deze auto werd even verderop in Amsterdam in brand gestoken.

Alle drie de mannen hadden brandwonden toen zij werden aangehouden. Dit komt overeen met de verklaringen van getuigen, die hadden gezien dat de personen in brand stonden na het in brand steken van de Caddy.

Ook op beelden getoond in de rechtbank is te zien hoe de benen van een man in brand staan. Daarnaast is er een ijzig gegil te horen. De verwondingen komen overeen met die van Y. Hij werd op de dag van de moord zwaargewond gevonden in een appartement in Utrecht, terwijl in de kamer een sterke benzinegeur hing.

Van de andere twee verdachten is daarnaast DNA gevonden op een prop tissues en een pet, aangetroffen naast de Caddy. De alternatieve scenario's geschetst door F. en T. werden door het OM terzijde geschoven als volstrekt ongeloofwaardig. Y. is altijd blijven zwijgen.

"Ayla was een onbedoeld doelwit. Haar liefde voor Anis B. is haar fataal geworden", aldus een van de officieren van justitie. "Haar vriend zal moeten leven met het idee dat de kogels voor hem bedoeld waren."

Advocaten verdachten willen volledige vrijspraak

Volgens de advocaten van de verdachten moet volledige vrijspraak volgen. Alle drie de raadslieden betoogden dat er geen bewijs is dat hun cliënten op de plek van de schietpartij waren.

Advocaat Rick Pothast zei dat de getuigenverklaringen niet overeenkomen met het uiterlijk van Y. Volgens raadsman Thijs Kapinga moet de verklaring van F. worden gevolgd, waarin F. stelt dat hij enkel een auto moest ophalen en dat dit de Caddy was die na zijn aankomst in brand werd gestoken.

Mirjam de Vilder, die T. bijstaat, voegde hieraan toe dat als de rechtbank wel tot een bewezenverklaring komt, een straf van dertig jaar veel te hoog is.