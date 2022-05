Heb jij bijvoorbeeld één ouder met een lichte huidskleur en één ouder met een donkere? Of heeft je broer of zus een veel donkerdere of lichtere huidskleur dan jij? Dan zijn we voor een artikel op zoek naar jou.

NU.nl wil extra aandacht besteden aan het thema racisme. Wij willen inzichtelijk maken wat het betekent om in het dagelijks leven en bij contact met bijvoorbeeld overheidsinstellingen met racisme en discriminatie geconfronteerd te worden. Daarom zijn we voor een interview op zoek naar een gezin waarin één van de kinderen een lichtere huidskleur heeft en één een donkerdere.

Herken jij je in deze beschrijving? Laat het ons weten via NUjij@nu.nl en dan nemen wij contact met je op.