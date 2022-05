De bestuurder van de auto die zondagochtend doorreed na een ongeluk in Bavel waarbij twee wielrenners vielen, heeft zich gemeld bij de politie. Dat meldt Omroep Brabant maandag.

Zondag werd een groep van zestien Belgische wielrenners in Bavel aangereden door een auto, toen ze op de weg reden in plaats van op het verplichte fietspad. Ze verklaarden dat er sprake was van opzet.

Een 72-jarige man uit België liep door de aanrijding een sleutelbeenbreuk en schaafwonden op. Het tweede slachtoffer raakte lichtgewond.

De persoon die zich na de aanrijding heeft gemeld, is een twintigjarige man uit Bavel. De politie beschouwt hem als verdachte.

Volgens de politie kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat de man de fietsers bewust afsneed. Ook staat nog niet vast dat hij iets heeft gemerkt van de valpartij na de botsing.

De verdachte heeft zich telefonisch gemeld. De politie nodigt hem binnenkort uit op het bureau voor een gesprek over het voorval.