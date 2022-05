De provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben inmiddels te maken met windstoten en hagel. Het KNMI heeft vanochtend code geel uitgegeven voor de provincies in het zuiden en oosten van het land. Toch verwacht Weerplaza dat de heftigheid van het onweer en de buien relatief zal meevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt wel voor zomergladheid op de wegen.

Landinwaarts wordt het zomers met 25 tot lokaal 27 graden, zegt Weerplaza. In de kustprovincies is het wat koeler. In de warme lucht ontstaan enkele pittige regen- en onweersbuien, lokaal met veel regen, hagel en zware windstoten.

De intensiteit van de voorspelde buien zal volgens Weerplaza-meteoroloog Roosmarijn Knol relatief meevallen maar toch is het oppassen geblazen, zegt ze tegen NU.nl.

"Zie dit als een voorproefje voor de over het algemeen heftiger buien in de zomer", aldus Knol. "Het is wel zaak om alert te zijn. De buien kunnen pittig zijn."

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zomergladheid door de regen, een fenomeen dat juist in tijden van droogte voorkomt. Dan hoopt vuil op de weg, zoals olieresten of stof, zich namelijk een tijdlang op. Als het vervolgens licht regent, vermengen de druppels zich met het vuil tot een dunne, gladde laag op het asfalt.

Plotseling remmende voorgangers in verkeer

Weggebruikers moeten volgens Knol extra goed opletten, zeker wanneer iedereen door een plotselinge bui stevig op de rem gaat staan. Dit kan leiden tot files, "waar het beter zou zijn om rustig door te rijden".

Campinggasten krijgen van de meteoroloog het advies om de tent extra goed vast te zetten vanwege de mogelijke windstoten. "Als je een goede tent hebt, kom je er in een stevige bui mee weg", licht Knol toe. "Maar zet je tent wel extra goed vast. Door de temperatuurdaling in een bui kunnen stevige windstoten ontstaan."

'Vermijd open veld of water bij onweer'

Weerplaza adviseert om, wanneer je heftige buien of onweer verwacht, niet in een open veld te gaan staan of in een bootje te gaan zitten. Mocht je toch overvallen worden door een onweersbui terwijl je buiten bent, blijf dan zoveel mogelijk uit de buurt van hoge punten.

Als je tijdens de onweersbui in een open veld bent, kun je het best gehurkt gaan zitten, met de handen over de oren. Ga niet liggen, want daardoor vergroot je de kans op elektrocutie, en gebruik geen paraplu. Als je als groep in een onweersbui terechtkomt, ga dan een stukje uit elkaar zitten.

Ook mensen die al veilig binnen zitten, kunnen nog stappen nemen om de schade tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door de stekkers uit de stopcontacten te halen.

Het weerinstituut raadt ook af om te douchen of een bad te nemen tijdens het onweer. "Water loopt meestal via koperen leidingen de badkamer binnen, en koper geleidt stroom heel goed", legt Weerplaza uit. "Dat zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden." Om waterschade te voorkomen, adviseert het weerinstituut bovendien om alle ramen en deuren tijdens een onweersbui dicht te houden.